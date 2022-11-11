КДК РФС оштрафовал «Зенит» за поведение фанатов на матче против «Ахмата» и вынес клубу предупреждение

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» за поведение фанатов на домашнем матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) на 50 000 рублей (пятое нарушение).

Предупредить, что в случае очередного нарушения к ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) будут применены более строгие санкции», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также отдельный штраф получил главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.

«В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны – оштрафовать главного тренера РФК «Ахмат» (Грозный) Сергея Ташуева на 30 000 рублей», - говорится в постановлении.

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, до этого подопечные Сергея Семака одержали 12 побед и трижды сыграли вничью.