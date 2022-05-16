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Сегодня, 14:22

«Матч» оскорбил Дзюбу. Видимо, придется извиняться

Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Сегодня в эфир программы «Есть тема!» был выведен человек, которого представили как Артема Дзюбу. Вот его диалог с ведущим:

— Алло, Артем, здравствуйте, это Антон Анисимов, программа «Есть тема!». Мы в прямом эфире сейчас. Артем, скажите, пожалуйста, хочется о вашем будущем узнать. Где вас все-таки ждать в следующем сезоне?

— Будущее будет светлое и прекрасное.

— А где и в каком клубе оно будет?

— В каком клубе оно будет... Не знаю, наверное, по боям без правил, М-1.

Спустя некоторое время Анисимов признал, что человек, с которым он общался в прямом эфире, не был форвардом «Зенита».

Эта ситуация вызвала негативную реакцию как у самого нападающего, так и в клубе из Петербурга — Дзюба и сине-бело-голубые считают, что их оскорбили. Судя по всему, каналу придется извиниться перед футболистом и «Зенитом».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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