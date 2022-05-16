«Матч» оскорбил Дзюбу. Видимо, придется извиняться

Сегодня в эфир программы «Есть тема!» был выведен человек, которого представили как Артема Дзюбу. Вот его диалог с ведущим:

— Алло, Артем, здравствуйте, это Антон Анисимов, программа «Есть тема!». Мы в прямом эфире сейчас. Артем, скажите, пожалуйста, хочется о вашем будущем узнать. Где вас все-таки ждать в следующем сезоне?

— Будущее будет светлое и прекрасное.

— А где и в каком клубе оно будет?

— В каком клубе оно будет... Не знаю, наверное, по боям без правил, М-1.

Спустя некоторое время Анисимов признал, что человек, с которым он общался в прямом эфире, не был форвардом «Зенита».

Эта ситуация вызвала негативную реакцию как у самого нападающего, так и в клубе из Петербурга — Дзюба и сине-бело-голубые считают, что их оскорбили. Судя по всему, каналу придется извиниться перед футболистом и «Зенитом».