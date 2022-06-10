Писарев: «Я за отечественных специалистов в «Спартаке»

Писарев заявил, что хотел бы видеть на посту главного тренера «Спартака» отечественного специалиста

Бывший игрок «Спартака» Николай Писарев на мероприятии в честь 100-летия клуба заявил, что хотел бы видеть на посту главного тренера команды отечественного специалиста.

«Делать ставку на своих специалистов? Я за отечественных специалистов. Тут вопрос не в национальности. Важно донести историю клуба до тренера. Ваноли, когда вышел на финал, обалдел от количества болельщиков. А это заслуга предыдущих поколений. Самое главное — вернуть стиль «Спартака», — сказал Писарев.

10 июня стало известно, что «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль. Ранее он тренировал «Базель», с которым занял второе место в минувшем сезоне чемпионата Швейцарии.