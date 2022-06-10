Олимпийский чемпион, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о назначении на пост главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Мне фиолетово! По барабану. Кто там и что там! Меня не интересует их логика. Пока не будет коренных изменений, меня этот вопрос интересовать не будет», — сказал Кафельников «СЭ».

Сроки контракта «Спартака» с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».