Бывший игрок «Спартака» Ковач назвал причину, по которой не сможет посмотреть московское дерби
Бывший игрок «Спартака», а ныне защитник «Опавы» Радослав Ковач поделился ожиданиями от московского дерби в 27-м туре Тинькофф РПЛ.
«Я не смогу посмотреть дерби, потому что у нас в это время будет игра с пражской «Спартой». Но, конечно, я желаю удачи «Спартаку» и очень хочу, чтобы он завтра победил, потому что болельщики этого заслуживают. Буду следить за ситуацией, сразу после нашего матча полезу в интернет, чтобы узнать, как дела у «Спартака», — рассказал Ковач в интервью «Газете.Ру».
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Хозяева на данный момент занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, гости — пятые (46 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/24/n_15900632.shtml
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю