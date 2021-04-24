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Бывший игрок «Спартака» Ковач назвал причину, по которой не сможет посмотреть московское дерби

15:31
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Бывший игрок «Спартака», а ныне защитник «Опавы» Радослав Ковач поделился ожиданиями от московского дерби в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

«Я не смогу посмотреть дерби, потому что у нас в это время будет игра с пражской «Спартой». Но, конечно, я желаю удачи «Спартаку» и очень хочу, чтобы он завтра победил, потому что болельщики этого заслуживают. Буду следить за ситуацией, сразу после нашего матча полезу в интернет, чтобы узнать, как дела у «Спартака», — рассказал Ковач в интервью «Газете.Ру».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск). Хозяева на данный момент занимают третье место в турнирной таблице с 47 очками, гости — пятые (46 очков).

Спартак — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/24/n_15900632.shtml

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры