«Зенит» — «Ротор»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ротора» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Кравцов, Шамкин.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулёв, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щеткин.
Запасные: Обухов, Вершков, Макаров, Медведь, Фламарион.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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