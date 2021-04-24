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«Зенит» — «Ротор»: стали известны стартовые составы

15:20
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ротора» на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Кравцов, Шамкин.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулёв, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щеткин.

Запасные: Обухов, Вершков, Макаров, Медведь, Фламарион.

Зенит — Ротор

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