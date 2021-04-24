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Судейство

«Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно

15:48
«Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно. «Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно. «Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно.
«Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно.
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На 11-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Ахмат» верное решение приняла судейская бригада Ивана Сиденкова, засчитав гол гостей.

В момент удара по воротам Лечи Садулаева за линией офсайда находился Владимир Ильин. Но он не принимал активного участия в игре, не вмешивался в действия соперников, не мешал голпиперу.

Первый ассистент Александр Богданов правильно не зафиксировал положение «вне игры».

«Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно.
«Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно.
«Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно.
«Урал» — «Ахмат»: гол гостей засчитан правильно.

(Александр Бобров)

Урал — Ахмат

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