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Ловчев — о разрыве контракта «Спартака» с Мевлей: «Он не игрок для больших целей, тем более с иностранным паспортом»

Ловчев прокомментировал разрыв контракта с Михой Мевлей
Галина Глазко
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал «СЭ» разрыв контракта красно-белых с защитником Михой Мевлей.

«Конечно, понимаю, почему «Спартак» решил разорвать с ним контракт. Да, когда-то он играл в «Зените» и «Ростове», но, уехав отсюда, он много потерял. В Россию он приехал никаким. Понятно, что когда «Спартак» его брал, на тот момент никого не могли взять больше. Но потом стало видно, что он не игрок для больших целей, тем более с иностранным паспортом. Когда среднему игроку доверяют и он выходит каждую игру, да, он где-то начинает ошибаться, но потом налаживает связь с вратарем и защитниками и выглядит более-менее. Но Мевле не давали так много играть, а когда он выходил... Это защитник не для «Спартака», — сказал Ловчев «СЭ».

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Евгений Ловчев
Миха Мевля
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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5.03 19:30
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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