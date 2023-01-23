Агент Бальде рассказал об эмоциях футболиста после первого забитого мяча за клуб

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал «СЭ» об эмоциях футболиста после первого забитого мяча за клуб. Нападающий отличился в товарищеском матче против узбекского АГМК (3:1).

«Бальде очень счастлив забить первый гол за «Спартак». Но он хочет повторить это в официальном матче», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» из итальянского «Кальяри» в августе 2022 года, но успел провести за красно-белых только 1 матч, после чего был дисквалифицирован до 6 декабря 2022 года за нарушение правил допингового контроля, допущенное в прежнем клубе.