Бывший игрок «Локомотива» Сапатер сравнил паузу из-за коронавируса с зимним перерывом в РПЛ

Экс-полузащитник «Локомотива» Альберто Сапатер рассказал, что он думает о приостановке сезона из-за коронавируса. Капитан «Сарагосы» сравнил эту паузу с зимним перерывом в Тинькофф российской премьер-лиге.

«Посмотрим, разрешится ли эта ситуация не только в Испании, но и во всем мире, — цитирует Сапатера besoccer.com. — Мы должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Мы все переживаем что-то нереально, сложно поверить в происходящее.

Возобновление сезона? Это займет некоторое время. Возможно, матчи будут проходить без зрителей. Все может быть совершенно по-другому. Например, придется играть в непривычное время и непривычных температурах. Но придется адаптироваться. Надеюсь сезон удастся доиграть.

Опыт похожего перерыва у меня был в России. Зимний перерыв просто убил меня. Он свел на нет все — физическую подготовку, психологическое состояние, потому что мое тело не привыкло к такому перерыву. Теперь это испытают все. Если сезон продолжится, он будет восприниматься как новый сезон, потому что тренировки дома не имеют значения".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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