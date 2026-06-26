Бывший игрок «Карабаха» Шейдаев может перейти в махачкалинское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», махачкалинское «Динамо» проявляет интерес к нападающему Рамилю Шейдаеву, который в данный момент является свободным агентом.

Последним клубом 30-летнего азербайджанца стал «Карабах». В прошлом сезоне футболист провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Шейдаев — воспитанник «Зенита». Также нападающий ранее выступал за «Рубин», турецкий «Трабзонспор», словацкую «Жилину», «Крылья Советов», московское «Динамо», азербайджанские «Сабах» и «Нефтчи», «Бурирам» из Таиланда и турецкий «Коджаэлиспор».

В активе Шейдаева 10 голов в 69 матчах за сборную Азербайджана.