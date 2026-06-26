ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Пресс-служба ФК ЦСКА выразила соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны РФ и спецпредставителя президента Сергея Борисовича Иванова.

О смерти Иванова, который был болельщиком ЦСКА, стало известно 26 июня. Ему было 73 года.

«Сергей Борисович долгие годы был важным человеком для ЦСКА во многих видах спорта.

Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам.

Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», — говорится в сообщении ЦСКА.

Иванов — один из основателей Единой лиги ВТБ. Он был ее президентом с момента основания, а в 2014 году стал почетным президентом лиги.