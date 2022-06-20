Бывший игрок ЦСКА Пономарев отреагировал на отказ от расширения РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал отказ от расширения РПЛ до 18 команд с сезона-2023/24.

«Это плохое решение. Нас же отстранили от всех европейских кубков, значит нужно расширяться, чтобы заполнить эти паузы. Зачем дурака валять, ну пусть будет 18 клубов, расширили бы географию. А еще лучше, я бы так посоветовал: сделать формат РПЛ по примеру КХЛ — две конференции, а затем система плей-офф. Но мы к этому не придем», — цитирует «РБ Спорт» Пономарева.

Ранее большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги. На голосование было вынесено предложение «Урала» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18.