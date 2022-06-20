Бувач: «Паршивлюк является настоящим примером для молодых игроков»

Бувач рассказал о продлении контракта между Сергеем Паршивлюком и «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о продлении контракта с защитником команды Сергеем Паршивлюком.

«Паршивлюк является важной частью команды благодаря своим футбольным качествам и высокому профессионализму. Кроме того, он является настоящим примером для молодых игроков и регулярно демонстрирует лидерские качества как на поле, так и в раздевалке», — цитирует Бувача сайт бело-голубых.

Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год. В минувшем сезоне он провел 24 матча и отдал три результативные передачи.

Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака», также он представлял махачкалинский «Анжи» и «Ростов».