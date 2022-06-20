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Бувач: «Паршивлюк является настоящим примером для молодых игроков»

Бувач рассказал о продлении контракта между Сергеем Паршивлюком и «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач рассказал о продлении контракта с защитником команды Сергеем Паршивлюком.

«Паршивлюк является важной частью команды благодаря своим футбольным качествам и высокому профессионализму. Кроме того, он является настоящим примером для молодых игроков и регулярно демонстрирует лидерские качества как на поле, так и в раздевалке», — цитирует Бувача сайт бело-голубых.

Новое соглашение с 33-летним игроком рассчитано на один год. В минувшем сезоне он провел 24 матча и отдал три результативные передачи.

Паршивлюк является воспитанником московского «Спартака», также он представлял махачкалинский «Анжи» и «Ростов».

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-parsivliuk-iavliaetsia-nastoiashhim-primerom-dlia-nasix-molodyx-igrokov
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
1
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