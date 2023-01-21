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Сегодня, 13:10

Петржела считает, что легионеры играют за клубы РПЛ только из-за денег

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что легионеры играют за клубы РПЛ только из-за денег.

«Бразильцы «Зенита» остаются в России только из-за денег, они бы так не играли в вашей стране. Лучше играть в Европе за меньшие деньги, чем в России, конечно. Они и Промес играют без сердца, им все равно на все, их волнуют только деньги. Допустим, если бы у «Зенита» не было столько денег, ни один из нынешних легионеров за них не играл бы.

В Чехии у самых лучших футболистов зарплата 500 тыс. крон в месяц (около 21 тысячи евро. — Прим. «СЭ»). Вот и делайте выводы. А играют они очень хорошо, почти как легионеры топ-уровня в РПЛ», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Ранее такое же мнение о легионерах «Зенита» выражал экс-игрок питерцев Борис Чухлов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-brazil-tsy-zenita-i-promes-igrayut-bez-serdtsa-ih-volnuyut-tol-ko-den-gi/
Властимил Петржела
РПЛ
ФК Зенит
2
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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