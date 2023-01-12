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Сегодня, 19:24

Экс-игрок «Зенита» Чухлов считает, что бразильцы играют в питерском клубе ради денег

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о бразильских футболистах питерцев. По словам чемпиона СССР 1984 года, южноамериканцы не уйдут в европейские клубы.

«Думаю, если бы они хотели, то ушли бы. А так им чего? Это же бразильцы, у них такой менталитет. Вспомните Халка. Да, ему было престижно в сборной и в Лиге чемпионов «засветиться». Но, в основном, его волновали деньги. В Китай из «Зенита» уехал. Думаете, для того чтобы в сборную Бразилии попасть? Нет, конечно.

Так и эти ребята, которые сейчас играют в «Зените». Обеспечат себя тут на всю жизнь, получат паспорта, чтобы налоги поменьше платить. Это же не такие звезды, как Неймар, Месси или Роналду. На нашем уровне могут хорошо играть, могут не очень — по настроению. Просто их диаспора в команде разрастается, вот это беспокоит. Как бы не было разлада", — цитирует Чухлова «РБ Спорт».

После первой половины сезона РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-chuhlov-diaspora-brazil-tsev-v-zenite-razrastaetsya-kak-by-ne-by-lo-razlada/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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