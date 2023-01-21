Алдонин: «Если ЦСКА хочет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, нужны ли армейцам приобретения в зимнее трансферное окно.

«Нужно ли ЦСКА еще усиливаться в зимнее трансферное окно? Здесь противоречивый момент. Учитывая ситуацию, которая сейчас в мире происходит, то не до каких-то больших сделок. Но если армейцы хотят конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы. В ЦСКА нет тех позиций, которые на 100% укомплектованы, кроме вратарской, наверное. В остальном, футболистам конкуренция не помешает, но это должны быть высококлассные игроки. Нужно поднять уровень мастерства внутри команды. Чтобы ЦСКА выходил на матч с «Зенитом» с равным уровнем мастерства. Но сделать это очень сложно», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка за 17 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке и отстает от петербуржцев на 13 баллов.