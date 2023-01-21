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Сегодня, 13:05

Алдонин: «Если ЦСКА хочет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, нужны ли армейцам приобретения в зимнее трансферное окно.

«Нужно ли ЦСКА еще усиливаться в зимнее трансферное окно? Здесь противоречивый момент. Учитывая ситуацию, которая сейчас в мире происходит, то не до каких-то больших сделок. Но если армейцы хотят конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, то трансферы необходимы. В ЦСКА нет тех позиций, которые на 100% укомплектованы, кроме вратарской, наверное. В остальном, футболистам конкуренция не помешает, но это должны быть высококлассные игроки. Нужно поднять уровень мастерства внутри команды. Чтобы ЦСКА выходил на матч с «Зенитом» с равным уровнем мастерства. Но сделать это очень сложно», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка за 17 матчей. ЦСКА располагается на пятой строчке и отстает от петербуржцев на 13 баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-esli-cska-khochet-konkurirovat-s-zenitom-v-borbe-za-chempionstvo-to-transfery-neobkhodimy-221569/
Евгений Алдонин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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