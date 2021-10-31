«Хуже точно не будет, пусть окунается!» Романцев — о Быстрове во главе «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал заявление экс-игрока красно-белых Владимира Быстрова о готовности возглавить московский клуб.
«Сейчас многие готовы «окунуться» в спартаковские дела. А если исходить из кошмара в Питере, то хуже точно не будет. И зная характер весельчака Володи, его стремление всегда идти напролом, может, и правда встряхнет «Спартак». Если, конечно, не шутит. Так что пусть окунается. Вот только во что?» — сказал Романцев «СЭ».
«Спартак» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Владимир Быстров играл за «Спартак» с 2005-го по 2009 год. На его счету 99 матчей за красно-белых и 17 забитых мячей.
Полностью интервью с Олегом Романцевым читайте скоро на сайте «СЭ»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю