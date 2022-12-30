Каррера: «Желаю россиянам в 2023 году здоровья и любви»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил россиян с наступающим 2023 годом.

«Мои пожелания россиянам на 2023 год? Желаю вам здоровья, счастья и любви в жизни... А также удовлетворения от результатов любимой команды», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Итальянский тренер возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и становился с клубом чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.