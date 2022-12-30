Данни: «Желаю, чтобы Россия в 2023 году снова смогла выступать на международных соревнованиях!»

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» поделился пожеланиями для России 2023 году.

«Желаю, чтобы Россия в 2023 году снова смогла выступать на международных соревнованиях!» — сказал Данни «СЭ».

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские сборные и футбольные клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой организаций.