Биджиев раскритиковал судейство в матче с «Балтикой»: «Такие пенальти ставить нельзя»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал пенальти, назначенный в матче 11-го тура «Балтики» (0:2).

«Я считаю, что такие пенальти ставить нельзя. И это был ключевой момент в игре, потому что фактически игра была равная. Понятно, что в конце там допустили ошибку, когда мы уже сняли всех, чтобы отыграться. А другого ничего и не было, мы понимали, что не дадим им ничего создать», — приводит слова Биджиева matchtv.ru.

На 40-й минуте встречи судья Алексей Сухой назначил пенальти после того, как мяч попал в руку защитника «Динамо» Мохамеда Аззи в своей штрафной. 11-метровый удар реализовал нападающий калининградцев Брайан Хиль.