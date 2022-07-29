Радченко: «Скорее всего, «Локомотив» будет обороняться большими силами в матче с «Зенитом»

Радченко считает, что «Локомотив» будет обороняться большими силами в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским клубом и «Локомотивом».

Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Скорее всего, «Локомотив» будет играть вторым номером и массивно обороняться, — приводит слова Радченко RT. — Это позволит футболистам «Зенита» получить необходимые возможности и пространство для демонстрации своего мастерства. Говорить же, что у москвичей совсем нет шансов нельзя, но добыть очки будет весьма непросто. Здесь будет важна выбранная схема и самоотдача игроков».

Экс-нападающий также отметил, что из-за перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу», в опорной зоне железнодорожников образуется брешь.

«Безусловно, тренерский штаб Сергея Семака может принять во внимание данное ослабление «Локомотива», но команда тренерская и играет от себя. Особо акцентировать на внимание на отсутствии француза сине-бело-голубые не будут», — сказал он.

После двух туров РПЛ «Зенит» набрал четыре очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» с двумя баллами располагается на десятой позиции.