Семин: «По каким параметрам в «Локомотив» приглашен Цорн?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не понимает, почему Томас Цорн должен работать в клубе.

— Каким видите дальнейшее развитие ситуации в «Локомотиве»?

— Хотел бы видеть, чтобы люди, которые приходят работать в футбол, причем в любой клуб, имели бы для этого какие-то основания. Могу назвать десятки фамилий, о которых возникает вопрос на этот счет: по каким параметрам они туда приглашены? Почему они должны работать в спорте? Например, Цорн в «Локомотиве».

— А чему удивляться, если до того там же были Ольга Смородская и Василий Кикнадзе?

— При Кикнадзе был так называемый пятилетний план развития клуба. И где он? А востребован ли сейчас в футболе Кикнадзе? И когда он вообще был востребован, кроме этого небольшого отрезка в «Локомотиве»? Вот и ответ на ваш вопрос.

— Много ли есть в футбольном мире людей, которым вы не подали бы руки?

— Именно в футбольном — всем подам. Но вот среди тех, кто в него попал случайно, такие люди есть.