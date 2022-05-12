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Семин: «По каким параметрам в «Локомотив» приглашен Цорн?»

Семин поделился мнением о дальнейшем развитии ситуации в «Локомотиве»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не понимает, почему Томас Цорн должен работать в клубе.

— Каким видите дальнейшее развитие ситуации в «Локомотиве»?

— Хотел бы видеть, чтобы люди, которые приходят работать в футбол, причем в любой клуб, имели бы для этого какие-то основания. Могу назвать десятки фамилий, о которых возникает вопрос на этот счет: по каким параметрам они туда приглашены? Почему они должны работать в спорте? Например, Цорн в «Локомотиве».

— А чему удивляться, если до того там же были Ольга Смородская и Василий Кикнадзе?

— При Кикнадзе был так называемый пятилетний план развития клуба. И где он? А востребован ли сейчас в футболе Кикнадзе? И когда он вообще был востребован, кроме этого небольшого отрезка в «Локомотиве»? Вот и ответ на ваш вопрос.

— Много ли есть в футбольном мире людей, которым вы не подали бы руки?

— Именно в футбольном — всем подам. Но вот среди тех, кто в него попал случайно, такие люди есть.

Юрий Семин. «Происходящее в «Локомотиве» напоминает фильм «Блеф». Семин — о Цорне, Рангнике в «МЮ» и Анчелотти
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
Юрий Семин
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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