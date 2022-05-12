Кофрие: «Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Хочу играть за «Спартак»

Кофрие заявил, что хочет играть за «Спартак» до конца карьеры

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России, а также заявил, что готов выступать за красно-белых до конца карьеры.

«Эмоции от победы над «Енисеем» только радостные. Конечно, я продолжу играть за «Спартак» и после этого сезона. Готов ли провести остаток карьеры в «Спартаке»? Конечно, готов, но посмотрим, что будет после окончания моего контракта. Хочу ли я поиграть в «Барселоне»? Ха-ха. Я хочу играть в «Спартаке», - приводит «РБ Спорт» слова Кофрие.

25-летний Кофрие перешел в «Спартак» в августе 2021 года. На счету бельгийца 1 результативная передача в 23 матчах за московскую команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.