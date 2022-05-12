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Семин о работе Рангника: «Хуже «МЮ» не играл никогда»

Семин заявил, что «МЮ» никогда не играл хуже, чем при Рангнике
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Манчестер Юнайтед» никогда не играл хуже, чем при Ральфе Рангнике.

— Бывший главный тренер «Краснодара» немец Фарке уехал из России, но достойно попрощался с командой. Его соотечественник Шварц остался в «Динамо». А третий немец, Гисдоль из «Локомотива», сбежал, не сказав никому ни слова. Как вы к этому отнеслись?

— Что касается «Локомотива», то буду краток. Вся эта история напоминает мне фильм «Блеф» с Адриано Челентано. Рангник с дальнейшим переездом в «Манчестер Юнайтед», за который англичанам не пришлось платить ни копейки... Что это было такое — никто ничего не понял. С Гисдолем — то же самое. Посмотрите «Блеф» — может, это что-то напомнит.

— Как относитесь к работе Рангника в «МЮ» — клубе, к которому вы неравнодушны со времен Фергюсона?

— Отношусь так же, как, по-моему, и все в Англии, как футболисты к нему относятся. Хуже «МЮ», по-моему, не играл никогда. Это входит в ту же историю, в тот же фильм. Одно и то же.

Юрий Семин. «Происходящее в «Локомотиве» напоминает фильм «Блеф». Семин — о Цорне, Рангнике в «МЮ» и Анчелотти
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
Юрий Семин
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
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14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
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15.05 14:00
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 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
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