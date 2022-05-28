Лебеденко не боится дальних перелетов: «Мы же не можем выбирать, кому играть в элите, а кому нет»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «Известиям» признался, что не боится дальних перелетов. Московская команда с 39-летним форвардом в составе по итогам сезона вышла в Тинькофф РПЛ.

— С учетом вашего возраста рады, что поднимаетесь из ФНЛ и избавляетесь от неудобных выездов на Дальний Восток и в Сибирь?

— А какой у меня возраст? Люди и в 50 лет летают. А я что, не могу летать?

— Существует стереотип, что в таком возрасте тяжело восстанавливаться после длительных перелетов.

— Это стереотип. Бывает так, что люди и в 25 лет заканчивают играть (улыбается).

— Мне казалось, что все рвутся в РПЛ из ФНЛ, чтобы избежать мучений с дальними выездами.

— Россия — большая страна. Мы же не можем выбирать, кому играть в элите, а кому нет. Если команда заслужила это своей игрой, результатами, то почему нет? Пускай выходят, будем летать и к ним. Представляете, как им тяжело? Мы один раз в год так летаем, а они по 20 раз.