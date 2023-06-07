Пятибратов: «Факел» сохранит прописку в РПЛ, потому что это достойная команда»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов считает, что воронежцы выступят в РПЛ в сезоне-2023/24.

— «Факел» играет в стыках. Как относитесь к этому?

— «Факел» прекрасная команда. Обыграл сегодня «Енисей» достойно, заслуженно. «Факел» сохранит прописку в РПЛ. Потому что достойная команда.

— Что можете сказать про команду после вашего ухода. Как вам работа Евсеева?

— Евсеев — молодец. Хорошо работает. Штаб надо отметить. Команда показывает стабильность. Больших изменений не произошло. Те же игроки, та же расстановка. Есть результат. В «Факеле» все замечательно.

В первом стыковом матче «Факел» победил на выезде «Енисей» со счетом 1:0. Ответная игра в Воронеже пройдет 10 июня.