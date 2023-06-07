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Сегодня, 19:21

Экс-тренер «Факела» Пятибратов рассказал о своем будущем

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Пятибратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в комментарии для «СЭ» высказался о наличии предложений по работе.

— Вы две недели назад говорили, что у вас есть предложения.

— Да, предложения есть. Поступают. Но не на каждое предложение готов откликнуться. Нужно подождать немножко.

— У вас есть уже предложения, которым вы точно отказали?

— Да.

— Можете раскрыть карты?

— Нет. Это неуважение к людям. Это был официальный разговор. Поэтому это всегда остается между нами.

— Это был клуб РПЛ или первой лиги?

— Это был не только один клуб. Пока я не нашел для себя вариантов, в которые готов окунуться с головой.

— За рубежом?

— Нет.

— Вы сказали, что отклонили несколько предложений. Каким критериям должен соответствовать клуб, чтобы вы приняли предложение?

— Первый критерий — это интерес. Проект, где можно творить. Где не будет жестких рамок каких-то. Где тренеру можно будет проявить себя с лучшей стороны, потому что мы не говорим о каких-то супер задачах. Тренеру должно быть комфортно. Это люди, которые его окружают. Здесь все просто. Если будет интересно, то я готов работать. Это не будет зависеть от уровня лиги, в которой играет команда.

47-летний специалист возглавлял «Факел» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Это был его первый опыт работы главным тренером.

Футбол
Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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