Экс-тренер «Факела» Пятибратов рассказал о своем будущем

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в комментарии для «СЭ» высказался о наличии предложений по работе.

— Вы две недели назад говорили, что у вас есть предложения.

— Да, предложения есть. Поступают. Но не на каждое предложение готов откликнуться. Нужно подождать немножко.

— У вас есть уже предложения, которым вы точно отказали?

— Да.

— Можете раскрыть карты?

— Нет. Это неуважение к людям. Это был официальный разговор. Поэтому это всегда остается между нами.

— Это был клуб РПЛ или первой лиги?

— Это был не только один клуб. Пока я не нашел для себя вариантов, в которые готов окунуться с головой.

— За рубежом?

— Нет.

— Вы сказали, что отклонили несколько предложений. Каким критериям должен соответствовать клуб, чтобы вы приняли предложение?

— Первый критерий — это интерес. Проект, где можно творить. Где не будет жестких рамок каких-то. Где тренеру можно будет проявить себя с лучшей стороны, потому что мы не говорим о каких-то супер задачах. Тренеру должно быть комфортно. Это люди, которые его окружают. Здесь все просто. Если будет интересно, то я готов работать. Это не будет зависеть от уровня лиги, в которой играет команда.

47-летний специалист возглавлял «Факел» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Это был его первый опыт работы главным тренером.