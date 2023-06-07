Пятибратов: «Не хочу погружаться в тему судейства»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился мнением о судействе в сезоне-2022/23 РПЛ.

— Вам не кажется, что главное разочарование сезона — это судейство?

— Не буду так говорить. Тема судейства для меня сложная. Не хочу туда погружаться. Главное, чтобы это не была запланированная акция. А так все мы люди. Все могут ошибаться: тренеры, игроки, судьи.

— Вы сталкивались с тем, что судья судил в чью-то сторону?

— Нет. Тему судейства не люблю. Своей работы достаточно. Если еще отвлекаться на судейство, можно не успеть даже свое.