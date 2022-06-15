Жоаозиньо: «Уход Федотова? Для нас это новый вызов!»

Жоаозиньо отреагировал на уход Владимира Федотова из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

«Уход Федотова? Жизнь на этом не заканчивается, мы смотрим только вперед. Для нас это новый вызов!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

15 июня ЦСКА объявил о назначении Владимира Федотова на пост главного тренера команды. Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется.

В сезоне-2021/22 сочинцы под руководством Федотова заняли второе место на чемпионате России.