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Судейство

Сегодня, 13:03

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать решения Левникова в матче со «Спартаком»

Виктория Кравченко
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«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три судейских решения Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком», сообщил Sport24 со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Краснодар» недоволен эпизодом с непоказанной второй желтой карточкой Александру Соболеву на 32-й минуте, незафиксированной игре рукой Кристофера Мартинса перед голом Романа Зобнина на 35-й минуте и удалении Александра Черникова на 37-й минуте.

Встреча проходила в Краснодаре 23 июля и завершилась разгромной победой «Спартака» (4:1).

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