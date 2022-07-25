«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать решения Левникова в матче со «Спартаком»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три судейских решения Кирилла Левникова в матче второго тура РПЛ со «Спартаком», сообщил Sport24 со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Краснодар» недоволен эпизодом с непоказанной второй желтой карточкой Александру Соболеву на 32-й минуте, незафиксированной игре рукой Кристофера Мартинса перед голом Романа Зобнина на 35-й минуте и удалении Александра Черникова на 37-й минуте.

Встреча проходила в Краснодаре 23 июля и завершилась разгромной победой «Спартака» (4:1).