Мусаев — об уходе Козлова: «Было принято обоюдное решение»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал переход полузащитника Данилы Козлова в ЦСКА.

«Это футбол. Кто-то приходит, кто-то уходит. Всегда не очень приятно, когда кто-то покидает команду, уже привыкаем друг к другу, но такая жизнь. Шанс оставить Козлова в команде, конечно, был. Это игрок, у которого контракт, но было принято обоюдное решение. Сейчас же нет смысла углубляться. Он игрок ЦСКА. Еще раз повторюсь, мы можем только поблагодарить его за совместную работу», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

О переходе 21-летнего хавбека в ЦСКА стало известно 12 февраля. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года.

Козлов выступал за «Краснодар» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Всего за «быков» на его счету 9 мячей и 6 голевых пасов в 51 игре.

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