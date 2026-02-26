Семин о матче «Зенит» — «Балтика»: «У каждого свои козыри. Интересно посмотреть на новых игроков питерцев»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

«В этом матче у каждого есть свои козыри: у «Балтики» — самоотдача, хорошая тактическая подготовка, а «Зенит» очень сильный индивидуально. Как раз в этом матче будет интересно посмотреть на новых игроков питерцев: как их вписали в состав и в каком физическом состоянии они подошли к возобновлению чемпионата», — сказал Семин «СЭ».

Матч «Зенит» — «Балтика» откроет 19-й тур РПЛ. Игра состоится 27 февраля. Начало — в 19.30 мск.

Руслан Ботвенко