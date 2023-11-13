Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»
Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над командой Валерия Карпина (2:1) в 15-м туре РПЛ.
— Победа «Спартака» закономерна или в концовке «Ростов» все же наиграл на ничью?
— Результат справедлив. Сказался более высокий класс красно-белых. Тут двух мнений быть не может. Даже случайный пенальти в ворота Максименко не смог повлиять на исход встречи.
— Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?
— Да я бы сейчас не превозносил тренера «Спартака». Не считаю, что москвичи одержали победу исключительно из-за его решений по составу.
— А за счет чего они победили?
— Просто индивидуальное мастерство игроков «Спартака» намного выше, чем уровень футболистов «Ростова». Так что в целом в таком результате нет ничего удивительного. На мой взгляд, лучшим на поле был Промес. Он и гол забил, и передачу отдал, и выводил партнеров один на один с вратарем. Такого исполнителя у дончан нет. Так что прежде всего надо говорить о подборе исполнителей, а не о тренерском гении Абаскале.
— То есть вы не считаете, что без Соболева на острие «Спартак» смотрится интереснее в атаке?
— Вопрос дискуссионный. Да, пожалуй, как и любой высокий, тягучий форвард Соболев где-то замедляет атаки. Но у него есть свои козыри. Александр довольно разносторонний нападающий, который не только хорош в завершении, но и способен отдать тонкую передачу, неплох в подыгрыше. В общем, на мой взгляд, невключение Соболева в состав не стоит считать какой-то тренерской фишкой Абаскаля, которая обеспечивает его команде победу.
«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3