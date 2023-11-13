Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над командой Валерия Карпина (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— Победа «Спартака» закономерна или в концовке «Ростов» все же наиграл на ничью?

— Результат справедлив. Сказался более высокий класс красно-белых. Тут двух мнений быть не может. Даже случайный пенальти в ворота Максименко не смог повлиять на исход встречи.

— Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

— Да я бы сейчас не превозносил тренера «Спартака». Не считаю, что москвичи одержали победу исключительно из-за его решений по составу.

— А за счет чего они победили?

— Просто индивидуальное мастерство игроков «Спартака» намного выше, чем уровень футболистов «Ростова». Так что в целом в таком результате нет ничего удивительного. На мой взгляд, лучшим на поле был Промес. Он и гол забил, и передачу отдал, и выводил партнеров один на один с вратарем. Такого исполнителя у дончан нет. Так что прежде всего надо говорить о подборе исполнителей, а не о тренерском гении Абаскале.

— То есть вы не считаете, что без Соболева на острие «Спартак» смотрится интереснее в атаке?

— Вопрос дискуссионный. Да, пожалуй, как и любой высокий, тягучий форвард Соболев где-то замедляет атаки. Но у него есть свои козыри. Александр довольно разносторонний нападающий, который не только хорош в завершении, но и способен отдать тонкую передачу, неплох в подыгрыше. В общем, на мой взгляд, невключение Соболева в состав не стоит считать какой-то тренерской фишкой Абаскаля, которая обеспечивает его команде победу.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).