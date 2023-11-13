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Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над командой Валерия Карпина (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— Победа «Спартака» закономерна или в концовке «Ростов» все же наиграл на ничью?

— Результат справедлив. Сказался более высокий класс красно-белых. Тут двух мнений быть не может. Даже случайный пенальти в ворота Максименко не смог повлиять на исход встречи.

— Можно ли сказать, что Абаскаль нащупал оптимальный состав без Соболева на острие атаки?

— Да я бы сейчас не превозносил тренера «Спартака». Не считаю, что москвичи одержали победу исключительно из-за его решений по составу.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (2:1). Евгений Чернов и&nbsp;Александр Соболев. «Почему Абаскаль так отвечает на вопрос про Соболева? Сравните его с Семаком». Белоус о победе «Спартака» над «Ростовом»

— А за счет чего они победили?

— Просто индивидуальное мастерство игроков «Спартака» намного выше, чем уровень футболистов «Ростова». Так что в целом в таком результате нет ничего удивительного. На мой взгляд, лучшим на поле был Промес. Он и гол забил, и передачу отдал, и выводил партнеров один на один с вратарем. Такого исполнителя у дончан нет. Так что прежде всего надо говорить о подборе исполнителей, а не о тренерском гении Абаскале.

— То есть вы не считаете, что без Соболева на острие «Спартак» смотрится интереснее в атаке?

— Вопрос дискуссионный. Да, пожалуй, как и любой высокий, тягучий форвард Соболев где-то замедляет атаки. Но у него есть свои козыри. Александр довольно разносторонний нападающий, который не только хорош в завершении, но и способен отдать тонкую передачу, неплох в подыгрыше. В общем, на мой взгляд, невключение Соболева в состав не стоит считать какой-то тренерской фишкой Абаскаля, которая обеспечивает его команде победу.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

Квинси Промес
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
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Пари НН – Балтика
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Динамо – Оренбург
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