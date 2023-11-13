Леонид Федун оценил итоги первого круга для «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «СЭ» оценил результаты команды по итогам первого круга чемпионата России.

«Первый круг чемпионата России для команды, на мой взгляд, неудачный. С теми вложениями, которые были сделаны этим летом, «Спартак» должен бороться за более высокие места. Я не могу сказать, что «Краснодар» в чем-то сильнее красно-белых. Поэтому нужно делать выводы и идти дальше», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» после победы над «Ростовом» (2:1) набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой».