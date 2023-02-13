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Шавло — о продлении контракта Абаскаля со «Спартаком»: «Не будет успеха — уволят, будет успех — уедет в Европу»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Продление контракта с Абаскалем — это хорошо, это сопутствует результату и игре, которую показывает команда. Видны плоды работы тренера. Хорошие шансы побороться за трофеи в этом сезоне. Но дисквалификация в Кубке России может помешать, хотя обойма хорошая. В чемпионате сложнее, отставание шесть очков, «Зенит» может где-то ошибиться, а «Спартаку» ни в коем случае нельзя допускать осечек. Есть ли боязнь, что тренер уедет летом в Европу? Это не мешает продлению контракта. До этого еще далеко, все может быть. Тренер не застрахован. Не будет успеха — уволят, будет успех — уедет в Европу. Тренерская доля такова, к сожалению или к счастью», — сказал Шавло «СЭ».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Сергей Шавло
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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