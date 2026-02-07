Record: Рейс будет зарабатывать в ЦСКА 3,5 миллиона евро за сезон

Бразильский защитник «Спортинга» Матеус Рейс близок к переходу в ЦСКА, сообщает Record.

По информации источника, лиссабонский клуб отпустит 30-летнего футболиста после матча с «Порту», который пройдет 9 февраля. Отмечается, что зарплата Рейса в ЦСКА составит 3,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что защитник подпишет контракт с армейцами до 2029 года.

Рейс выступает за «Спортинг» с 2021 года. В этом сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

Ранее в своей карьере футболист играл за «Риу Аве», «Сан Паулу», «Морейренсе» и «Баию».