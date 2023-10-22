Погребняк: «Всегда с теплотой приезжаю в Санкт-Петербург и болею за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал открытие «чемпионского коридора» на «Газпром Арене», посвященного двум золотым звездам команды.

— До сих пор ищу свою фотографию, никак не могу найти. А, вот, нашел. На самом деле всегда с долей ностальгии возвращаюсь в Санкт-Петербург, рад присутствовать на историческом событии. Вдвойне приятно, что я принимал участие в истории клуба. Всегда с теплотой приезжаю в Санкт-Петербург и болею за «Зенит», — сказал Погребняк.

Открытие «чемпионского коридора» состоялось перед матчем 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.