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Сегодня, 15:30

Погребняк: «Всегда с теплотой приезжаю в Санкт-Петербург и болею за «Зенит»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал открытие «чемпионского коридора» на «Газпром Арене», посвященного двум золотым звездам команды.

— До сих пор ищу свою фотографию, никак не могу найти. А, вот, нашел. На самом деле всегда с долей ностальгии возвращаюсь в Санкт-Петербург, рад присутствовать на историческом событии. Вдвойне приятно, что я принимал участие в истории клуба. Всегда с теплотой приезжаю в Санкт-Петербург и болею за «Зенит», — сказал Погребняк.

Открытие «чемпионского коридора» состоялось перед матчем 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Павел Погребняк
ФК Зенит
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«Зенит» — «Крылья Советов»: прямая трансляция матча РПЛ

Файзулин отреагировал на открытие «чемпионского коридора» на «Газпром Арене»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
5
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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