Файзулин отреагировал на открытие «чемпионского коридора» на «Газпром Арене»

Бывший игрок «Зенита» Виктор Файзулин прокомментировал открытие «чемпионского коридора» на «Газпром Арене», посвященного двум золотым звездам команды.

— Я провел тут много времени, остался жить в городе. Рад, что появилось пространство. Хотелось бы больше чемпионств. Самое памятное, наверное, первое, — сказал Файзулин.

Открытие «чемпионского коридора» состоялось перед матчем 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.