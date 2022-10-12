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12 октября, 17:30

Гаврилов — о матче ЦСКА — «Спартак»: «По мне так лучше посмотреть матч итальянского чемпионата»

Гаврилов поделился мнением о предстоящем матче ЦСКА — «Спартак»
Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Если честно, я еще не знаю, буду ли смотреть этот матч. По мне так лучше посмотреть матч итальянского чемпионата, чем московское дерби. Не особо смотрю российский футбол.

Кто сейчас в лучшей форме — Соболев или Чалов? Нападающие — зависимые люди от своей полузащиты. Кому больше создадут моментов, тот в итоге и будет лучшим. Конечно, они разные, но мне больше нравятся те нападающие, которые играют низом, через пас», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-luchshe-posmotret-match-ital-yanskogo-chempionata-chem-moskovskoe-derbi/
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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