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12 октября, 17:30

Генич: «Потолок Дзюбы выше, чем у Соболева»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» сравнил уровень игры российских нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева.

— Почему Соболев такой дерзкий?

— Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане IQ. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания ходов. Смотрю на Сергеева — он не злой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра не злые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает. А вот Соболев — злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.

— Как Дзюба?

— Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев — добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.

— Может он войти в топ игроков уровня, скажем, Павлюченко?

— Пока нет. Нет международного опыта. Павлюченко в разы мастеровитее, у него большая карьера была. В Европе играл, до полуфинала чемпионата Европы дошел.

— А с Дзюбой можно сравнить Соболева?

— Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.

— Почему?

— Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ, даже выходя на замены, забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак». У Дзюбы 1 мяч в 4 встречах за «Адану Демирспор».

Юрий Семин. Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
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 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Локомотив

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