Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе рассказал о новых подробностях перехода полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина».

«Попал ли Кварацхелия в «Динамо» благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас. Не знаю деталей, как к переходу отнесся Сайманов, все решали через агента. Наш клуб в полном объеме обеспечивает его зарплату», — приводит слова Беридзе «Чемпионат».

31 марта спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом. Кварацхелия перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» летом 2019 года.