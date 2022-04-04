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«Футболист тоже хотел играть за нас». Президент батумского «Динамо» — о переходе Кварацхелии

Президент батумского «Динамо» поделился подробностями о переходе Кварацхелии
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Президент батумского «Динамо» Арчил Беридзе рассказал о новых подробностях перехода полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина».

«Попал ли Кварацхелия в «Динамо» благодаря моей дружбе с его агентом Мамукой Джугели? Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас. Не знаю деталей, как к переходу отнесся Сайманов, все решали через агента. Наш клуб в полном объеме обеспечивает его зарплату», — приводит слова Беридзе «Чемпионат».

31 марта спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом. Кварацхелия перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» летом 2019 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4655521-prezident-batumskogo-dinamo-raskryl-podrobnosti-perehoda-kvarachelii-iz-rubina.html
Хвича Кварацхелия
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