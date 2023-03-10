Роман Орещук сравнил возможный переход Захаряна в «Челси» через «Урарту» с трансфером Кварацхелии

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слова агента Германа Ткаченко о том, что полузащитник бело-голубых Арсен Захарян может перейти в «Урарту».

«Такое возможно, почему бы и нет? Тем более, насколько я понимаю с первой минуты, в трансфере принимает участие Нобель Арустамян, помогал по поводу перехода в «Челси». Родной брат Нобеля сейчас спортивный директор в «Урарту», и сам Нобель в хороших отношениях с владельцем команды Джеваном Челоянцем. Я не удивлюсь, если это так будет. ФИФА запрещает клубам «прослойку». Это означает, что Захарян сейчас должен разорвать свой контракт и переходить в «Урарту», чтоб летом смогли продать, такая же история как с Хвичей Кварацхелией. А если он летом перейдет, то только зимой в «Челси». Нельзя переходить в клуб и через месяц продать, но в принципе это возможно, просто ФИФА и УЕФА сразу могут наказать клубам, потому что понятно, для чего делается», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Захарян выступает за основную команду «Динамо» с января 2021 года. На его счету 72 матча, 15 голов и 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.