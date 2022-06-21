РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23

21 июня, в субботу, на официальном сайте РПЛ появилось расписание матчей чемпионата России по футболу на сезон-2022/2023.

Матчи первого тура пройдут 15-17 июля. 3 июня состоятся игры заключительного 30-го тура.

9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак».

Календарь РПЛ сезона-2022/2023:

1-й тур (15-17 июля)

«Краснодар» — «Факел»

ЦСКА — «Урал»

«Динамо» — «Ростов»

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

«Ахмат» — «Спартак»

«Торпедо» — «Сочи»

«Оренбург» — «Крылья Советов»

«Химки» — «Зенит»

2-й тур (22-24 июля)

«Зенит» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Спартак»

ЦСКА — «Сочи»

«Динамо» — «Торпедо»

«Локомотив» — «Ростов»

«Ахмат» — «Факел»

«Оренбург» — «Урал»

«Химки» — «Нижний Новгород»

3-й тур (29-31 июля)

«Зенит» — «Локомотив»

«Спартак» — «Оренбург»

«Ростов» — «Химки»

«Крылья Советов» — «Торпедо»

«Сочи» — «Ахмат»

«Нижний Новгород» — ЦСКА

«Факел» — «Динамо»

«Урал» — «Краснодар»

4-й тур (5-7 августа)

«Ростов» — «Оренбург»

«Краснодар» — «Локомотив»

«Крылья Советов» — «Динамо»

ЦСКА — «Факел»

«Ахмат» — «Зенит»

«Сочи» — «Нижний Новгород»

«Торпедо» — «Химки»

«Урал» — «Спартак»

5-й тур (12-14 августа)

«Зенит» — ЦСКА

«Спартак» — «Сочи»

«Динамо» — «Краснодар»

«Локомотив» — «Крылья Советов»

«Оренбург» — «Торпедо»

«Нижний Новгород» — «Ростов»

«Факел» — «Урал»

«Химки» — «Ахмат»

6-й тур (19-21 августа)

«Зенит» — «Торпедо»

«Ростов» — «Сочи»

«Краснодар» — «Оренбург»

«Крылья Советов» — «Факел»

ЦСКА — «Ахмат»

«Динамо» — «Спартак»

«Урал» — «Нижний Новгород»

«Химки» — «Локомотив»

7-й тур (26-28 августа)

«Ростов» — ЦСКА

«Локомотив» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Крылья Советов»

«Сочи» — «Химки»

«Торпедо» — «Краснодар»

«Нижний Новгород» — «Динамо»

«Факел» — «Спартак»

«Урал» — «Зенит»

8-й тур (2-4 сентября)

«Спартак» — «Зенит»

«Краснодар» — «Сочи»

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Динамо» — «Урал»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Торпедо» — «Ростов»

«Оренбург» — «Химки»

«Нижний Новгород» — «Факел»

9-й тур (9-11 сентября)

«Зенит» — «Оренбург»

«Ростов» — «Спартак»

ЦСКА — «Краснодар»

«Ахмат» — «Нижний Новгород»

«Сочи» — «Динамо»

«Факел» — «Локомотив»

«Урал» — «Торпедо»

«Химки» — «Крылья Советов»

10-й тур (16-18 сентября)

«Спартак» — «Локомотив»

«Ростов» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Химки»

«Динамо» — «Зенит»

«Сочи» — «Факел»

«Торпедо» — ЦСКА

«Нижний Новгород» — «Оренбург»

«Урал» — «Ахмат»

19-27 сентября: международная пауза

11-й тур (30 сентября-2 октября)

«Зенит» — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Краснодар»

«Локомотив» — «Урал»

«Ахмат» — «Динамо»

«Оренбург» — «Сочи»

«Нижний Новгород» — «Спартак»

«Факел» — «Торпедо»

«Химки» — ЦСКА

12-й тур (7-9 октября)

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Ростов» — «Краснодар»

ЦСКА — «Динамо»

«Сочи» — «Локомотив»

«Торпедо» — «Нижний Новгород»

«Оренбург» — «Ахмат»

«Факел» — «Зенит»

«Урал» — «Химки»

13-й тур (14-16 октября)

«Ростов» — «Урал»

«Краснодар» — «Ахмат»

«Крылья Советов» — «Сочи»

ЦСКА — «Спартак»

«Динамо» — «Оренбург»

«Торпедо» — «Локомотив»

«Нижний Новгород» — «Зенит»

«Химки» — «Факел»

14-й тур (21-23 октября)

«Зенит» — «Сочи»

«Спартак» — «Химки»

«Локомотив» — «Динамо»

«Ахмат» — «Торпедо»

«Оренбург» — ЦСКА

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Факел» — «Ростов»

«Урал» — «Крылья Советов»

15-й тур (28-30 октября)

«Спартак» — «Торпедо»

«Краснодар» — «Зенит»

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

«Динамо» — «Химки»

«Локомотив» — ЦСКА

«Ахмат» — «Ростов»

«Сочи» — «Урал»

«Оренбург» — «Факел»

16-й тур (4-6 ноября)

«Зенит» — «Ахмат»

«Ростов» — «Динамо»

ЦСКА — «Нижний Новгород»

«Сочи» — «Спартак»

«Торпедо» — «Крылья Советов»

«Факел» — «Краснодар»

«Урал» — «Локомотив»

«Химки» — «Оренбург»

17-й тур (11-13 ноября)

«Крылья Советов» — «Ростов»

«Динамо» — ЦСКА

«Локомотив» — «Спартак»

«Торпедо» — «Зенит»

«Оренбург» — «Краснодар»

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

«Урал» — «Факел»

«Химки» — «Сочи»

Пауза в сезоне

14-20 ноября: международная пауза

21 ноября-18 декабря: чемпионат мира-2022 в Катаре

18-й тур (3-5 марта)

«Зенит» — «Нижний Новгород»

«Спартак» — «Урал»

«Ростов» — «Локомотив»

«Краснодар» — «Торпедо»

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Ахмат» — «Оренбург»

«Сочи» — ЦСКА

«Факел» — «Химки»

19-й тур (10-12 марта)

«Зенит» — «Химки»

«Спартак» — «Факел»

«Ростов» — «Нижний Новгород»

«Краснодар» — «Динамо»

ЦСКА — «Крылья Советов»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Сочи» — «Оренбург»

«Торпедо» — «Урал»

20-й тур (17-19 марта)

«Крылья Советов» — «Ахмат»

ЦСКА — «Зенит»

«Локомотив» — «Краснодар»

«Оренбург» — «Спартак»

«Нижний Новгород» — «Торпедо»

«Факел» — «Сочи»

«Урал» — «Динамо»

«Химки» — «Ростов»

20-28 марта: международная пауза

21-й тур (31 марта-2 апреля)

«Зенит» — «Урал»

«Спартак» — «Ахмат»

«Ростов» — «Торпедо»

«Крылья Советов» — «Оренбург»

«Динамо» — «Сочи»

«Нижний Новгород» — «Локомотив»

«Факел» — ЦСКА

«Химки» — «Краснодар»

22-й тур (7-9 апреля)

«Спартак» — «Динамо»

«Краснодар» — «Нижний Новгород»

ЦСКА — «Химки»

«Локомотив» — «Зенит»

«Ахмат» — «Урал»

«Сочи» — «Крылья Советов»

«Торпедо» — «Факел»

«Оренбург» — «Ростов»

23-й тур (14-16 апреля)

«Ростов» — «Зенит»

«Крылья Советов» — «Химки»

«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Сочи» — «Краснодар»

«Торпедо» — «Спартак»

«Оренбург» — «Локомотив»

«Факел» — «Ахмат»

«Урал» — ЦСКА

24-й тур (21-23 апреля)

«Зенит» — «Динамо»

«Спартак» — «Краснодар»

ЦСКА — «Локомотив»

«Ахмат» — «Сочи»

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

«Факел» — «Оренбург»

«Урал» — «Ростов»

«Химки» — «Торпедо»

25-й тур (28-30 апреля)

«Спартак» — «Ростов»

«Краснодар» — «Урал»

«Крылья Советов» — «Зенит»

«Динамо» — «Факел»

«Локомотив» — «Химки»

«Ахмат» — ЦСКА

«Сочи» — «Торпедо»

«Оренбург» — «Нижний Новгород»

26-й тур (5-7 мая)

«Зенит» — «Спартак»

«Ростов» — «Факел»

«Краснодар» — «Крылья Советов»

ЦСКА — «Оренбург»

«Локомотив» — «Сочи»

«Торпедо» — «Ахмат»

«Нижний Новгород» — «Урал»

«Химки» — «Динамо»

27-й тур (12-14 мая)

«Зенит» — «Краснодар»

«Крылья Советов» — «Локомотив»

ЦСКА — «Торпедо»

«Динамо» — «Ахмат»

«Сочи» — «Ростов»

«Факел» — «Нижний Новгород»

«Урал» — «Оренбург»

«Химки» — «Спартак»

28-й тур (19-21 мая)

«Спартак» — ЦСКА

«Краснодар» — «Ростов»

«Крылья Советов» — «Урал»

«Локомотив» — «Факел»

«Ахмат» — «Химки»

«Торпедо» — «Динамо»

«Оренбург» — «Зенит»

«Нижний Новгород» — «Сочи»

29-й тур (26-28 мая)

«Спартак» — «Нижний Новгород»

«Ростов» — «Ахмат»

«Краснодар» — ЦСКА

«Динамо» — «Локомотив»

«Сочи» — «Зенит»

«Торпедо» — «Оренбург»

«Факел» — «Крылья Советов»

«Химки» — «Урал»

30-й тур (3 июня)

«Зенит» — «Факел»

«Крылья Советов» — «Спартак»

ЦСКА — «Ростов»

«Локомотив» — «Торпедо»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Оренбург» — «Динамо»

«Нижний Новгород» — «Химки»

«Урал» — «Сочи»

В прошлом сезоне чемпионом стал «Зенит». «Сочи» стал вторым, а «Динамо» — третьим.