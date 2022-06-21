РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23
21 июня, в субботу, на официальном сайте РПЛ появилось расписание матчей чемпионата России по футболу на сезон-2022/2023.
Матчи первого тура пройдут 15-17 июля. 3 июня состоятся игры заключительного 30-го тура.
9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак».
Календарь РПЛ сезона-2022/2023:
1-й тур (15-17 июля)
«Краснодар» — «Факел»
ЦСКА — «Урал»
«Динамо» — «Ростов»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»
«Ахмат» — «Спартак»
«Торпедо» — «Сочи»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
«Химки» — «Зенит»
2-й тур (22-24 июля)
«Зенит» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Спартак»
ЦСКА — «Сочи»
«Динамо» — «Торпедо»
«Локомотив» — «Ростов»
«Ахмат» — «Факел»
«Оренбург» — «Урал»
«Химки» — «Нижний Новгород»
3-й тур (29-31 июля)
«Зенит» — «Локомотив»
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Химки»
«Крылья Советов» — «Торпедо»
«Сочи» — «Ахмат»
«Нижний Новгород» — ЦСКА
«Факел» — «Динамо»
«Урал» — «Краснодар»
4-й тур (5-7 августа)
«Ростов» — «Оренбург»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Динамо»
ЦСКА — «Факел»
«Ахмат» — «Зенит»
«Сочи» — «Нижний Новгород»
«Торпедо» — «Химки»
«Урал» — «Спартак»
5-й тур (12-14 августа)
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Сочи»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Торпедо»
«Нижний Новгород» — «Ростов»
«Факел» — «Урал»
«Химки» — «Ахмат»
6-й тур (19-21 августа)
«Зенит» — «Торпедо»
«Ростов» — «Сочи»
«Краснодар» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Факел»
ЦСКА — «Ахмат»
«Динамо» — «Спартак»
«Урал» — «Нижний Новгород»
«Химки» — «Локомотив»
7-й тур (26-28 августа)
«Ростов» — ЦСКА
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Химки»
«Торпедо» — «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Динамо»
«Факел» — «Спартак»
«Урал» — «Зенит»
8-й тур (2-4 сентября)
«Спартак» — «Зенит»
«Краснодар» — «Сочи»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» — «Урал»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Торпедо» — «Ростов»
«Оренбург» — «Химки»
«Нижний Новгород» — «Факел»
9-й тур (9-11 сентября)
«Зенит» — «Оренбург»
«Ростов» — «Спартак»
ЦСКА — «Краснодар»
«Ахмат» — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Динамо»
«Факел» — «Локомотив»
«Урал» — «Торпедо»
«Химки» — «Крылья Советов»
10-й тур (16-18 сентября)
«Спартак» — «Локомотив»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Химки»
«Динамо» — «Зенит»
«Сочи» — «Факел»
«Торпедо» — ЦСКА
«Нижний Новгород» — «Оренбург»
«Урал» — «Ахмат»
19-27 сентября: международная пауза
11-й тур (30 сентября-2 октября)
«Зенит» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Урал»
«Ахмат» — «Динамо»
«Оренбург» — «Сочи»
«Нижний Новгород» — «Спартак»
«Факел» — «Торпедо»
«Химки» — ЦСКА
12-й тур (7-9 октября)
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Краснодар»
ЦСКА — «Динамо»
«Сочи» — «Локомотив»
«Торпедо» — «Нижний Новгород»
«Оренбург» — «Ахмат»
«Факел» — «Зенит»
«Урал» — «Химки»
13-й тур (14-16 октября)
«Ростов» — «Урал»
«Краснодар» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Сочи»
ЦСКА — «Спартак»
«Динамо» — «Оренбург»
«Торпедо» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Зенит»
«Химки» — «Факел»
14-й тур (21-23 октября)
«Зенит» — «Сочи»
«Спартак» — «Химки»
«Локомотив» — «Динамо»
«Ахмат» — «Торпедо»
«Оренбург» — ЦСКА
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Факел» — «Ростов»
«Урал» — «Крылья Советов»
15-й тур (28-30 октября)
«Спартак» — «Торпедо»
«Краснодар» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
«Динамо» — «Химки»
«Локомотив» — ЦСКА
«Ахмат» — «Ростов»
«Сочи» — «Урал»
«Оренбург» — «Факел»
16-й тур (4-6 ноября)
«Зенит» — «Ахмат»
«Ростов» — «Динамо»
ЦСКА — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Спартак»
«Торпедо» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Краснодар»
«Урал» — «Локомотив»
«Химки» — «Оренбург»
17-й тур (11-13 ноября)
«Крылья Советов» — «Ростов»
«Динамо» — ЦСКА
«Локомотив» — «Спартак»
«Торпедо» — «Зенит»
«Оренбург» — «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Ахмат»
«Урал» — «Факел»
«Химки» — «Сочи»
Пауза в сезоне
14-20 ноября: международная пауза
21 ноября-18 декабря: чемпионат мира-2022 в Катаре
18-й тур (3-5 марта)
«Зенит» — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Урал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Торпедо»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Оренбург»
«Сочи» — ЦСКА
«Факел» — «Химки»
19-й тур (10-12 марта)
«Зенит» — «Химки»
«Спартак» — «Факел»
«Ростов» — «Нижний Новгород»
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Сочи» — «Оренбург»
«Торпедо» — «Урал»
20-й тур (17-19 марта)
«Крылья Советов» — «Ахмат»
ЦСКА — «Зенит»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Спартак»
«Нижний Новгород» — «Торпедо»
«Факел» — «Сочи»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — «Ростов»
20-28 марта: международная пауза
21-й тур (31 марта-2 апреля)
«Зенит» — «Урал»
«Спартак» — «Ахмат»
«Ростов» — «Торпедо»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
«Динамо» — «Сочи»
«Нижний Новгород» — «Локомотив»
«Факел» — ЦСКА
«Химки» — «Краснодар»
22-й тур (7-9 апреля)
«Спартак» — «Динамо»
«Краснодар» — «Нижний Новгород»
ЦСКА — «Химки»
«Локомотив» — «Зенит»
«Ахмат» — «Урал»
«Сочи» — «Крылья Советов»
«Торпедо» — «Факел»
«Оренбург» — «Ростов»
23-й тур (14-16 апреля)
«Ростов» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Химки»
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Краснодар»
«Торпедо» — «Спартак»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Факел» — «Ахмат»
«Урал» — ЦСКА
24-й тур (21-23 апреля)
«Зенит» — «Динамо»
«Спартак» — «Краснодар»
ЦСКА — «Локомотив»
«Ахмат» — «Сочи»
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Оренбург»
«Урал» — «Ростов»
«Химки» — «Торпедо»
25-й тур (28-30 апреля)
«Спартак» — «Ростов»
«Краснодар» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Факел»
«Локомотив» — «Химки»
«Ахмат» — ЦСКА
«Сочи» — «Торпедо»
«Оренбург» — «Нижний Новгород»
26-й тур (5-7 мая)
«Зенит» — «Спартак»
«Ростов» — «Факел»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
ЦСКА — «Оренбург»
«Локомотив» — «Сочи»
«Торпедо» — «Ахмат»
«Нижний Новгород» — «Урал»
«Химки» — «Динамо»
27-й тур (12-14 мая)
«Зенит» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Торпедо»
«Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» — «Ростов»
«Факел» — «Нижний Новгород»
«Урал» — «Оренбург»
«Химки» — «Спартак»
28-й тур (19-21 мая)
«Спартак» — ЦСКА
«Краснодар» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Урал»
«Локомотив» — «Факел»
«Ахмат» — «Химки»
«Торпедо» — «Динамо»
«Оренбург» — «Зенит»
«Нижний Новгород» — «Сочи»
29-й тур (26-28 мая)
«Спартак» — «Нижний Новгород»
«Ростов» — «Ахмат»
«Краснодар» — ЦСКА
«Динамо» — «Локомотив»
«Сочи» — «Зенит»
«Торпедо» — «Оренбург»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Химки» — «Урал»
30-й тур (3 июня)
«Зенит» — «Факел»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Ростов»
«Локомотив» — «Торпедо»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Динамо»
«Нижний Новгород» — «Химки»
«Урал» — «Сочи»
В прошлом сезоне чемпионом стал «Зенит». «Сочи» стал вторым, а «Динамо» — третьим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -