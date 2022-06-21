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РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
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21 июня, в субботу, на официальном сайте РПЛ появилось расписание матчей чемпионата России по футболу на сезон-2022/2023.

Матчи первого тура пройдут 15-17 июля. 3 июня состоятся игры заключительного 30-го тура.

9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак».

Календарь РПЛ сезона-2022/2023:

1-й тур (15-17 июля)
«Краснодар» — «Факел»
ЦСКА — «Урал»
«Динамо» — «Ростов»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»
«Ахмат» — «Спартак»
«Торпедо» — «Сочи»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
«Химки» — «Зенит»

2-й тур (22-24 июля)
«Зенит» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Спартак»
ЦСКА — «Сочи»
«Динамо» — «Торпедо»
«Локомотив» — «Ростов»
«Ахмат» — «Факел»
«Оренбург» — «Урал»
«Химки» — «Нижний Новгород»

3-й тур (29-31 июля)
«Зенит» — «Локомотив»
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Химки»
«Крылья Советов» — «Торпедо»
«Сочи» — «Ахмат»
«Нижний Новгород» — ЦСКА
«Факел» — «Динамо»
«Урал» — «Краснодар»

4-й тур (5-7 августа)
«Ростов» — «Оренбург»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Динамо»
ЦСКА — «Факел»
«Ахмат» — «Зенит»
«Сочи» — «Нижний Новгород»
«Торпедо» — «Химки»
«Урал» — «Спартак»

5-й тур (12-14 августа)
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Сочи»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Торпедо»
«Нижний Новгород» — «Ростов»
«Факел» — «Урал»
«Химки» — «Ахмат»

6-й тур (19-21 августа)
«Зенит» — «Торпедо»
«Ростов» — «Сочи»
«Краснодар» — «Оренбург»
«Крылья Советов» — «Факел»
ЦСКА — «Ахмат»
«Динамо» — «Спартак»
«Урал» — «Нижний Новгород»
«Химки» — «Локомотив»

7-й тур (26-28 августа)
«Ростов» — ЦСКА
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Сочи» — «Химки»
«Торпедо» — «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Динамо»
«Факел» — «Спартак»
«Урал» — «Зенит»

8-й тур (2-4 сентября)
«Спартак» — «Зенит»
«Краснодар» — «Сочи»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» — «Урал»
«Локомотив» — «Ахмат»
«Торпедо» — «Ростов»
«Оренбург» — «Химки»
«Нижний Новгород» — «Факел»

9-й тур (9-11 сентября)
«Зенит» — «Оренбург»
«Ростов» — «Спартак»
ЦСКА — «Краснодар»
«Ахмат» — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Динамо»
«Факел» — «Локомотив»
«Урал» — «Торпедо»
«Химки» — «Крылья Советов»

10-й тур (16-18 сентября)
«Спартак» — «Локомотив»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Химки»
«Динамо» — «Зенит»
«Сочи» — «Факел»
«Торпедо» — ЦСКА
«Нижний Новгород» — «Оренбург»
«Урал» — «Ахмат»

19-27 сентября: международная пауза

11-й тур (30 сентября-2 октября)
«Зенит» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Урал»
«Ахмат» — «Динамо»
«Оренбург» — «Сочи»
«Нижний Новгород» — «Спартак»
«Факел» — «Торпедо»
«Химки» — ЦСКА

12-й тур (7-9 октября)
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Краснодар»
ЦСКА — «Динамо»
«Сочи» — «Локомотив»
«Торпедо» — «Нижний Новгород»
«Оренбург» — «Ахмат»
«Факел» — «Зенит»
«Урал» — «Химки»

13-й тур (14-16 октября)
«Ростов» — «Урал»
«Краснодар» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Сочи»
ЦСКА — «Спартак»
«Динамо» — «Оренбург»
«Торпедо» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Зенит»
«Химки» — «Факел»

14-й тур (21-23 октября)
«Зенит» — «Сочи»
«Спартак» — «Химки»
«Локомотив» — «Динамо»
«Ахмат» — «Торпедо»
«Оренбург» — ЦСКА
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Факел» — «Ростов»
«Урал» — «Крылья Советов»

15-й тур (28-30 октября)
«Спартак» — «Торпедо»
«Краснодар» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
«Динамо» — «Химки»
«Локомотив» — ЦСКА
«Ахмат» — «Ростов»
«Сочи» — «Урал»
«Оренбург» — «Факел»

16-й тур (4-6 ноября)
«Зенит» — «Ахмат»
«Ростов» — «Динамо»
ЦСКА — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Спартак»
«Торпедо» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Краснодар»
«Урал» — «Локомотив»
«Химки» — «Оренбург»

17-й тур (11-13 ноября)
«Крылья Советов» — «Ростов»
«Динамо» — ЦСКА
«Локомотив» — «Спартак»
«Торпедо» — «Зенит»
«Оренбург» — «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Ахмат»
«Урал» — «Факел»
«Химки» — «Сочи»

Пауза в сезоне
14-20 ноября: международная пауза
21 ноября-18 декабря: чемпионат мира-2022 в Катаре

18-й тур (3-5 марта)
«Зенит» — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Урал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Торпедо»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Оренбург»
«Сочи» — ЦСКА
«Факел» — «Химки»

19-й тур (10-12 марта)
«Зенит» — «Химки»
«Спартак» — «Факел»
«Ростов» — «Нижний Новгород»
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Сочи» — «Оренбург»
«Торпедо» — «Урал»

20-й тур (17-19 марта)
«Крылья Советов» — «Ахмат»
ЦСКА — «Зенит»
«Локомотив» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Спартак»
«Нижний Новгород» — «Торпедо»
«Факел» — «Сочи»
«Урал» — «Динамо»
«Химки» — «Ростов»

20-28 марта: международная пауза

21-й тур (31 марта-2 апреля)
«Зенит» — «Урал»
«Спартак» — «Ахмат»
«Ростов» — «Торпедо»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
«Динамо» — «Сочи»
«Нижний Новгород» — «Локомотив»
«Факел» — ЦСКА
«Химки» — «Краснодар»

22-й тур (7-9 апреля)
«Спартак» — «Динамо»
«Краснодар» — «Нижний Новгород»
ЦСКА — «Химки»
«Локомотив» — «Зенит»
«Ахмат» — «Урал»
«Сочи» — «Крылья Советов»
«Торпедо» — «Факел»
«Оренбург» — «Ростов»

23-й тур (14-16 апреля)
«Ростов» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Химки»
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Сочи» — «Краснодар»
«Торпедо» — «Спартак»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Факел» — «Ахмат»
«Урал» — ЦСКА

24-й тур (21-23 апреля)
«Зенит» — «Динамо»
«Спартак» — «Краснодар»
ЦСКА — «Локомотив»
«Ахмат» — «Сочи»
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Оренбург»
«Урал» — «Ростов»
«Химки» — «Торпедо»

25-й тур (28-30 апреля)
«Спартак» — «Ростов»
«Краснодар» — «Урал»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Факел»
«Локомотив» — «Химки»
«Ахмат» — ЦСКА
«Сочи» — «Торпедо»
«Оренбург» — «Нижний Новгород»

26-й тур (5-7 мая)
«Зенит» — «Спартак»
«Ростов» — «Факел»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
ЦСКА — «Оренбург»
«Локомотив» — «Сочи»
«Торпедо» — «Ахмат»
«Нижний Новгород» — «Урал»
«Химки» — «Динамо»

27-й тур (12-14 мая)
«Зенит» — «Краснодар»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Торпедо»
«Динамо» — «Ахмат»
«Сочи» — «Ростов»
«Факел» — «Нижний Новгород»
«Урал» — «Оренбург»
«Химки» — «Спартак»

28-й тур (19-21 мая)
«Спартак» — ЦСКА
«Краснодар» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Урал»
«Локомотив» — «Факел»
«Ахмат» — «Химки»
«Торпедо» — «Динамо»
«Оренбург» — «Зенит»
«Нижний Новгород» — «Сочи»

29-й тур (26-28 мая)
«Спартак» — «Нижний Новгород»
«Ростов» — «Ахмат»
«Краснодар» — ЦСКА
«Динамо» — «Локомотив»
«Сочи» — «Зенит»
«Торпедо» — «Оренбург»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Химки» — «Урал»

30-й тур (3 июня)
«Зенит» — «Факел»
«Крылья Советов» — «Спартак»
ЦСКА — «Ростов»
«Локомотив» — «Торпедо»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Динамо»
«Нижний Новгород» — «Химки»
«Урал» — «Сочи»

В прошлом сезоне чемпионом стал «Зенит». «Сочи» стал вторым, а «Динамо» — третьим.

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_28226.html
РПЛ
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
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