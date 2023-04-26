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Экс-игрок ЦСКА Соломатин о Дивееве: «Пусть едет играть за рубеж»

Руслан Минаев
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал слова генерального директора клуба Романа Бабаева о переговорах с защитником Игорем Дивеевым.

«Дивеев сейчас один из основных защитников ЦСКА. Но «армейцам» не надо пытаться удержать Игоря, если у него будут варианты продолжения карьеры в Европе. Если Дивеева будут пытаться купить российские клубы, то Игоря нужно оставлять в команде.

А так, пусть Игорь едет за рубеж, не надо держать парня, нужно дать ему развиваться. Заменить Дивеева в случае его отъезда сможет Фернандес», — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

26 апреля Роман Бабаев заявил, что переговорный процесс идет и что накануне днем прошла встреча, на которой вновь обсуждался вопрос продления контракта с Дивеевым.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 14 матчей за ЦСКА в РПЛ, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Соломатин
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Зенит

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