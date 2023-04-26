Бабаев заявил, что разговоры насчет возможного приобретения Отавио не соответствуют действительности

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном подписании бразильского защитника «Вольфсбурга» Паоло Отавио.

— Вопрос по Паоло Отавио. Идут разговоры, что якобы ЦСКА уже активизировался по поводу бразильского игрока «Вольфсбурга» на левый фланг.

— Нет, это не соответствует действительности.

Ранее издание UOL Esporte сообщило, что ЦСКА, «Бернли», «Мальорка» и «Аль-Саад» ведут борьбу за защитника, у которого 30 июня 2023 года заканчивается контракт с клубом.