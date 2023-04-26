Бабаев заявил, что разговоры насчет возможного приобретения Отавио не соответствуют действительности
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном подписании бразильского защитника «Вольфсбурга» Паоло Отавио.
— Вопрос по Паоло Отавио. Идут разговоры, что якобы ЦСКА уже активизировался по поводу бразильского игрока «Вольфсбурга» на левый фланг.
— Нет, это не соответствует действительности.
Ранее издание UOL Esporte сообщило, что ЦСКА, «Бернли», «Мальорка» и «Аль-Саад» ведут борьбу за защитника, у которого 30 июня 2023 года заканчивается контракт с клубом.
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|
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8
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|3
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|
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|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
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|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
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|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
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|30.04
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|
Локомотив – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
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|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
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Александр Соболев
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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Максим Ненахов
Локомотив
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Локомотив
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