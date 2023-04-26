Роднина: «У нас столько всяких проблем в спорте, а мы занимаемся вопросом — пить пиво или не пить»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась на тему возвращения пива на российские стадионы.

«Если без пива спорт нельзя смотреть, тогда спорт тут не при чем. Давайте скажем честно: мы пить-то особенно не умеем. У нас нет такой проблемы в фигурном катании, на том же баскетболе или волейболе. Такая проблема есть только на футболе. У нас столько всяких проблем в спорте, а мы только и занимаемся вопросом — пить пиво или не пить, играть в футбол или не играть», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.