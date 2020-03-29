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Кержаков ответил в Instagram подписчику, обвинившему его в нарушении карантина

08:32
Александр Кержаков ответил подписчику в Instagram после комментария под фото. Фото instagram.com
Александр Кержаков ответил подписчику в Instagram после комментария под фото. Фото instagram.com
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Бывший форвард «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 37-летний россиянин показал подписчикам, как он проводит время с семьей на природе.

«Прекрасный день», — подписал фото Кержаков.

Пользователи с большим интересом отреагировали на этот снимок.

«Фото конечно классное, но вы же в одном из своих постов призывали,оставаться всем дома,что это не выходные,а дни,чтобы сидеть дома,чтобы позаботиться о своей безопасности», — написали в комментариях под постом экс-нападающему «Зенита».

«Я призываю всех предпринимать меры предосторожности. Выход с детьми на свежий воздух, это нарушение правил карантина?» — ответил пользователю Кержаков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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