Бывший директор академии «Локомотива»: «Соперничать с бразильцами тяжело, но Тикнизян получит свои шансы в «Зените»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев порассуждал о том, с кем защитник Наир Тикнизян будет конкурировать за место в составе «Зенита».

— Если Дуглас Сантос в форме, то Тикнизяну придется конкурировать с Мостовым за позицию левого нападающего?

— Ясно, что соперничать с бразильцем тяжело. Наир все это прекрасно понимает. Легкой жизни ему в «Зените» никто точно не обещает. Козырь Тикнизяна в его универсализме. Он может сыграть слева и в обороне, и в атаке. Свои шансы Наир получит.

Честно говоря, я сначала был приятно удивлен тем, как он действовал в атаке «Локо» в этом сезоне. А потом, поговорив с коллегами из ЦСКА, где Наир получал футбольное образование, узнал, что в принципе в юношестве его чаще использовали впереди как крайнего атакующего игрока. Это уже в первой команде армейцев Тикнизяна стали выпускать в защите.

— На бумаге кто на позиции левого инсайда выглядит предпочтительнее — Мостовой или Тикнизян?

— Андрей [Мостовой] мне тоже нравится. Я его знаю с детства. Парень хоть с виду и спокойный, но довольно характерный. Будет интересно понаблюдать за этой дуэлью. Для меня нет очевидного фаворита. Не могу вам ответить, кто интереснее на этой позиции.

— А как тогда быть с Ахметовым?

— Если бы что-то зависело от меня, я бы на позиции левого нападающего делал выбор между Мостовым и Тикнизяном. Но, опять же, это дело вкуса. Возможно, Сергей Богданыч (Семак. — Прим. «СЭ») видит Ахметова в середине поля. Посмотрим. Очевидно, что Питеру были нужны российские футболисты. Уход Кругового заставил «Зенит» сейчас активно поработать в этом направлении.

По информации «СЭ», «Зенит» подпишет с Тикнизяном контракт на пять лет.