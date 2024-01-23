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Сегодня, 17:30

Бывший директор академии «Локомотива»: «Соперничать с бразильцами тяжело, но Тикнизян получит свои шансы в «Зените»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев порассуждал о том, с кем защитник Наир Тикнизян будет конкурировать за место в составе «Зенита».

— Если Дуглас Сантос в форме, то Тикнизяну придется конкурировать с Мостовым за позицию левого нападающего?

— Ясно, что соперничать с бразильцем тяжело. Наир все это прекрасно понимает. Легкой жизни ему в «Зените» никто точно не обещает. Козырь Тикнизяна в его универсализме. Он может сыграть слева и в обороне, и в атаке. Свои шансы Наир получит.

Честно говоря, я сначала был приятно удивлен тем, как он действовал в атаке «Локо» в этом сезоне. А потом, поговорив с коллегами из ЦСКА, где Наир получал футбольное образование, узнал, что в принципе в юношестве его чаще использовали впереди как крайнего атакующего игрока. Это уже в первой команде армейцев Тикнизяна стали выпускать в защите.

— На бумаге кто на позиции левого инсайда выглядит предпочтительнее — Мостовой или Тикнизян?

— Андрей [Мостовой] мне тоже нравится. Я его знаю с детства. Парень хоть с виду и спокойный, но довольно характерный. Будет интересно понаблюдать за этой дуэлью. Для меня нет очевидного фаворита. Не могу вам ответить, кто интереснее на этой позиции.

— А как тогда быть с Ахметовым?

— Если бы что-то зависело от меня, я бы на позиции левого нападающего делал выбор между Мостовым и Тикнизяном. Но, опять же, это дело вкуса. Возможно, Сергей Богданыч (Семак. — Прим. «СЭ») видит Ахметова в середине поля. Посмотрим. Очевидно, что Питеру были нужны российские футболисты. Уход Кругового заставил «Зенит» сейчас активно поработать в этом направлении.

По информации «СЭ», «Зенит» подпишет с Тикнизяном контракт на пять лет.

Наир Тикнизян. «Тикнизян хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? В «Зените» были уверены, что Круговой не откажется от предложения»

Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Локомотив

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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