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Черевченко — о возможном переходе российского футбола в Азию: «Даже на Кубке Африки уровень выше»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко поделился мнением о том, имеет ли смысл российскому футболу смотреть в сторону Азии.

«Я отвечу так, чтобы вы понимали уровень: если мы возьмем сборную Саудовской Аравии, то там процентов 60 — это футболисты, которые в своих клубах сидят в запасе, потому что играют европейцы. У меня складывается такое ощущение, что клубные команды той же Саудовской Аравии и того же Катара сильнее, чем сборные их стран. Я параллельно смотрел Кубок африканских наций, и даже там уровень был заметно выше, чем в Азии», — цитирует Черевченко Metaratings.ru.

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/cherevchenko-o-vozmozhnom-perekhode-rfs-v-aziyu-dazhe-na-kubke-afriki-uroven-vyshe-326778/
Игорь Черевченко
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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